Okan Buruk'tan maç öncesi net mesaj: Galatasaray'da forma aslanın ağzında!

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya gelen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk maç öncesi yayıncı kuruluşa konuştu.

"BİRÇOK MEVKİDE ÖNEMLİ YARIŞLAR OLACAK"

Okan Buruk şunları söyledi:

"İyi ve önemli bir kadro kurduğumuzu düşünüyorum. Birçok mevkide önemli yarışlar olacak. Bütün oyuncuları kullanacağız, bunu dün onlarla da paylaştım. Ocak ayında sezonun devamı için hamleler yapabiliriz.

"ÖNEMLİ İKİ TRANSFER YAPTIK"

İlkay Gündoğan oyunculuğu dışında önemli bir lider. Uğurcan Çakır da aynı şekilde. Bir kaptan Manchester City'den, bir kaptan da Trabzonspor'dan transfer ettik. Önemli iki transfer yaptık. Genel olarak istediğim oyuncular alındı ve mutluyum. Yönetime teşekkür ederim.

"HAZIRIZ VE İSTEKLİYİZ"

Erken, gündüz maçları oyuncular için biraz daha zor olur. İlk maçımız. Fikstürümüze 2 tane daha yine gündüz maçı koyuldu. Biz hazırız ve istekliyiz. Avrupa maçına moral olarak hazır olmak istiyoruz.