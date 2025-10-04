Okan Buruk'tan maç sonu Yasin Kol için olay benzetme!

Trendyol Süper Lig’in 8. Haftasında sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Galatasaray’da Teknik Direktör Okan Buruk maçın ardından açıklamalarda bulundu.

“10 KİŞİ KALDIKTAN SONRA DAHA İYİ OYNADIK”

Karşılaşmayı değerlendiren Okan Buruk şunları söyledi:

"Birincisi, beklediğim gibi başladı maç. Rakip topu bize bıraktı, Rafa ile geçiş hücumları denediler. İlk golü yedik. Savunmaya koşumuz, rakibi önemsememek... Barış ve Jakobs, ikiye iki oyununda savunmaya sıkışabilirdik. Orkun'un koşusuna doğru cevap vermeliydik. Böyle bir gol yedik. Özellikle sol tarafı kullanmak istedik. Rakibin sol tarafta savunma zaafı vardı. Üretebilirdik. İstemediğim şey uzun toplar. Singo'yu sakatladık uzun topta. Top bizde kalsa, çevirsek... Bunu ne zaman yaptık? 10 kişi kalınca.

Sahaya doğru yayıldık. Artı 1'i kaleciyle kullandık, rakiple eşitlenmek için Uğurcan'ı iki stoper arasına aldık. Benim görüşüm, biz 10 kişi kaldıktan sonra daha rahat, daha iyi oynadık. Daha fazla ürettik. Gol bulduk. Önemli bir mücadele örneği gösterdik. 1 kişi eksikken de rakibimizden ne kadar üstün olduğumuzu gösterdik. Bu iyi yan...

Diğer yandan maça başlangıç, üretkenliğin düşük olması, rakibe geçiş şansı vermek üzücü.Oyuncularımı mücadelelerinden ötürü kutluyorum. Kazanabilirdik, pozisyonlarımız vardı. Günün sonunda puan kaybı için üzüldük. "

“BÜYÜK FİYASKOYDU”

Ayrıca karşılaşmanın hakemi Yasin Kol ile ilgili de eleştirilerde bulunan Okan Buruk, “Bariz hakem hataları vardı. Üstünde durmak gerekiyor. İkinci yarıda 3 pas yaptıktan sonra Sayın Yasin Kol'un durdurduğu pozisyon inanılmaz. Arda Kardeşler'in durdurmasıyla Yasin Kol'un durdurması arasında ne fark olduğunu herkes bize anlatır inşallah. 2 hafta önce yaşanan olay, 3 pastan sonra 'oyna' dedikten sonra oyunu durdurması büyük fiyaskoydu." İfadelerini kullandı.

ARDA KARDEŞLER NE YAPMIŞTI?

Trabzonspor-Gaziantep FK maçında faul kararı sonrası oyunu hızlı başlatan bordo mavili oyuncuların atağını önce devam ettirip ardından tehlikeli pozisyona dönüşecekken duran topun yerinden kullanılmadığını öne sürerek oyunu durdurmuştu. Bu kararın ardından Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, 'Arda Kardeşler'in hakemliği bitti' açıklaması yapmış ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da Trabzonspor'un isyanına hak vermişti. TFF'nin yabancı hakem eğitmenleri de canlı yayında Arda Kardeşler'in bu pozisyonda hatalı olduğunu anlatmıştı.