Okan Buruk'tan Muslera açıklaması. Bayern Münih maçı öncesi konuştu

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, Bayern Münih karşısına çıkacak. Teknik direktör Okan Buruk, mücadele öncesi açıklamalar yaptı.

Okan Buruk'tan Muslera açıklaması. Bayern Münih maçı öncesi konuştu

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Bayern Münih maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Buruk'un sözleri şu şekilde;

"Burada olmaktan dolayı hem heyecanlıyız hem de bir Türk takımı olarak bunun gururunu yaşıyoruz. Galatasaray'ın bu turnuvada olması çok değerli. Gruplardan çıkmak istiyoruz. Türk takımları sadece 5 kez Devler Ligi'nde gruplardan çıktı bunun 3'ü Galatasaray'a ait. Bunu devam ettirmek istiyoruz."
"Hücumdaki oyuncuları çok hızlı. Çok çabuk kalemize gelebiliyorlar. Oyuncularıma güveniyorum. Burada yine Türk taraftarlar da burada olacaktır. Onların da desteğiyle ilk maçta olduğu gibi iyi bir futbol oynayıp skoru bulmak istiyoruz."

"Beklentimiz her maçtan galip ayrılmak. Çoğu deplasman maçlarını kazanarak döndük. Planımız hazır. Kendi seyircimizin önünde biraz daha farklı bir oyun vardı. Rakibimizi analiz ettik. Doğru bir şekilde oynayacağız. Planlarımız, hem pozisyona girmek hem de girdiğimiz pozisyonları gole çevirmek. Kopenhag maçında da çok pozisyona girdik ama skora ulaşmadık. İç saha dış saha farkı olsa da Galatasaray sahada kazanmak için elinden geleni yapacak. Bayern Münih'in gücünü biliyoruz. Bu anlamda savunma gücümüz de ön planda olacak."

"Muslera antrenmanda bizimle birlikteydi. Olumsuz bir şey olmadı. Yarın bakıp son kararı vereceğiz. Doktorumuz oynadığı takdirde herhangi bir sorun olmayacağını söyledi. Yarın onunla da görüşüp son kararı vereceğiz."

"Bir önceki maçı seyrettik. Oyuncularımıza analizleri dün gösterdik. Net olan bir şey var. İlk 45 ile ikinci 45 arasında fark vardı. Genel olarak ilk yarı ile ikinci yarı arasında çok fark vardı. Bu sene bunu çok fazla yaşadık. Bizim bu süreyi yukarı çekmemiz gerekiyor. Bu kadar çok pozisyona girip golü bulmak gerekiyor. Gol beklentimizi de Bayern maçında arttırmıştık. 1 farkla ikinci yarıya girebilseydik daha farklı olabilirdi. Ben de çok eleştiri aldım değişikliklerle ilgili bu da normal. 2-1'den sonra cevap veremedik. Çok çabuk düştük. Oyuna giren oyuncularda golden sonra düştü. Ana hedefimiz bitiricilik. Bizim için en büyük tehlike hızlı gelmeleri. Rakipten topu geri kazanmak ve atakları bitirmek bizim adımıza doğru olan şeyler olacak."

"İlk maçta muhteşem bir taraftar vardı. İnanılmaz bir atmosfer yarattılar. Uzun yıllar hatırlayacağımız bir maç olacak. 2000'ler buraya maç oynamaya gelmiştik. O zaman da seyirci üstünlüğü vardı. Seyirci üstünlüğünü alamasak da birçok gurbetçinin desteğini alacağız. Manchester maçında da seyirciler stadın ayrı yerlerinden ortaya çıktılar. Biz de iyi bir oyunla bu desteğin hakkını vermeye çalışacağız."

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