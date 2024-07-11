Okan Buruk'tan Süper Kupa tepkisi: Beşiktaş'ın istediğini seçmişler

Galatasaray, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında LASK Linz'e 3-2'lik skorla yenildi. Mücadelenin ardından sonrası açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Bizim açımızdan faydalı bir maç oldu" yorumunu yaptı.

Birçok genç oyuncuya şans verdiklerini hatırlatan tecrübeli hoca, "İyi bir hazırlık maçı oldu. Memnunum. Temiz geçti. İki takım da futbola odaklandı. Güzel bir karşılaşma oldu. İlk hazırlık maçımız olmasına rağmen oyuncularımızın temposunu beğendik.” dedi.

Zaha’nın performansını değerlendiren Buruk, “Zaha fiziksel olarak tam hazır olmadığı halde çok istekli olduğunu gösterdi. Geçen sezon şampiyonlukta önemli payı vardı ve önemli maçlar kazandırdı. Yabancı oyuncu sayısını seçmekte zorlanacağız. Özel oyuncularımız var. Bununla ilgili planımızı yapacağız. Bazı genç oyuncularımızı kiralık olarak göndereceğiz.” ifadelerini kullandı.

“Fikstürde avantaj veya dezavantaj görüyor musunuz?” sorusuna ise Buruk, “Fikstürler oynanmadan avantaj diyemezsiniz. Önümüze gelen fikstürü oynayacağız ve geçen sezon 36 maçı kazandık. Bu sezon da hepsini kazanmak istiyoruz.” şeklinde yanıt verdi.

Karşılaşmada 2 gol atan Metehan’ın performansını değerlendiren tecrübeli hoca, “Metehan çok beğendiğimiz bir oyuncu. Geçen sezon Eyüpspor’da iyi bir sene geçirdi. Oyun performansı iyiydi ve gol performansı da mucize gibiydi.” şeklinde yorum yaptı.

Süper Kupa maçının oynanacağı Olimpiyat Stadı ile ilgili konuşan Okan Buruk, “Belli oldu mu yeri ve tarihi? Olimpiyat’ta mı? Allah sabır versin. Siz sahayı görüyor musunuz? Dürbün lazım, görmek için. Saha kenarında sahaya gidip kulübeye gelene kadar 1 dakika geçiyor. Hayırlısı olsun.” dedi.

Beşiktaş’ın isteğinin gerçekleştirildiğini söyleyen Buruk, “Ben Olimpiyat Stadı’nı istemiyordum ama herhalde en kolayı gelen Olimpiyat Stadı. Beşiktaş’ın isteği de burasıydı. Orayı seçmişler.” şeklinde konuştu.