Okan Buruk’un hayatının en önemli günü

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Okan Buruk’un hayatının en önemli günü
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’de liderlik koltuğunda oturuyor. İlk yarıda puan kaybettiği 4 takımdan 3’ü ile son 8 haftada karşılaşacak. Bugün Hatayspor’u konuk edecek olan Cim-Bom, aynı zamanda Sivasspor ve Fenerbahçe ile de kendi sahasında oynayacağı rövanş maçlarını kazanarak şampiyonluk hedefine ulaşmayı amaçlıyor.

Galatasaray’ın ligde bu sezon dört takıma karşı puan kaybettiğini belirtmeliyim. Bu takımlar arasında Fenerbahçe, Kayserispor ve Sivasspor bulunuyor. Cim-Bom’un tek yenilgisini ise bugünkü rakibi Atakaş Hatayspor karşısında 2-1’lik sonuçla almıştı.

Ligin ikinci yarısında Galatasaray, ilk devre kayıp yaşadığı takımlardan sadece Kayserispor ile karşılaştı ve sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı. Bu galibiyet aynı zamanda Galatasaray’ın 11 maçlık galibiyet serisinin başlangıcı oldu.

BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Sezonun ilk yarısında Hatay, Sivas ve Fenerbahçe ile oynadığı 3 maçta 7 puan kaybeden sarı-kırmızılı takım, kendi sahasında çıkacağı rövanşlarda bu kayıpları telafi etmeyi planlıyor. Bu nedenle Hatayspor maçı, hem teknik heyet hem de oyuncular için büyük önem taşıyor.

KAZANIRSA TARİHE GEÇECEK

Galatasaray’ın teknik patronu Okan Buruk, Hatayspor maçında yeni bir rekora imza atmaya çalışacak. Ligde evinde 18 maçtır üst üste kazanan Buruk, 29. haftadaki Çaykur Rizespor maçıyla Mircea Lucescu döneminde Mayıs 2001-Mayıs 2002 arasındaki 17 maçlık galibiyet serisini yakalamıştı. Cim-Bom’un bugün galip gelmesi halinde Okan Buruk, Galatasaray’ın başında 18 maçla ligde üst üste en fazla iç saha galibiyeti alan teknik adam olacak.

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