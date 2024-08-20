Okan Buruk’un kafaları karıştıran görüntüleri

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Okan Buruk’un kafaları karıştıran görüntüleri

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un adı, geçtiğimiz günlerde ünlü şarkıcı Hadise ile anılmıştı. Buruk’un 6 ay önce boşandığı eski eşi Nihan Akkuş’un doğum gününe katılması kafaları karıştırdı.

Ünlü teknik adam Okan Buruk, 17 yıllık eski eşi Nihan Akkuş’un doğum gününe katıldı.

Buruk, 2007 yılında hayatını birleştirdiği Nihan Akkuş’tan geçtiğimiz şubat ayında boşanmıştı.

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HADİSE İLE AŞK İDDİALARI

Galatasaray’ın Teknik Direktörü Okan Buruk, şarkıcı Hadise ile gündeme gelmişti.

İkilinin geçtiğimiz günlerde katıldığı bir partide baş başa sohbet etmesi, aşk haberlerinin çıkmasına sebep olmuştu.

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YENİDEN BİR ARAYA MI GELİYORLAR?

Ancak bu iddialardan sonra akılları karıştıran bir hamle geldi. Okan Buruk, eski eşi Nihan Akkuş’un doğum gününe katıldı. Çiftin oldukça samimi olduğu gözlerden kaçmadı. Ortaya atılan iddialara göre, çiftin barıştığı ve yakında yeniden nikah masasına tekrar oturacağı öne sürüldü.

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