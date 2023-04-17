Okan Karacan: Babanı mezardan kaldıracağım. Eski eşine videolu tehditler yağdırdı

Eski eşiyle alacak-verecek mesele yüzünden kavgaya tutuşan Okan Karacan, önceki gün baldızının burnunu kırdığı için gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Eşi can güvenliğinin olmadığını belirterek yardım çağrısında bulunurken, Karacan da art arda videolar paylaşarak tehditler savurdu.

Okan Karacan: Babanı mezardan kaldıracağım. Eski eşine videolu tehditler yağdırdı

3 ay önce boşanan Okan Karacan ve Zeynep Kadıoğlu, alacak verecek meselesi yüzünden birbirine girdi.

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Geçtiğimiz haftalarda eski eşinin ortağı olduğu şirketin önüne giderek olay çıkaran Karacan'ın önceki akşam da baldızıyla tartıştığı ve burnunu kırdığı ileri sürüldü. Gözaltına alınan Karacan, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı

"CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK, AÇIKCA TEHDİT EDİLİYORUM"

Karacan'dan 2 çocuk sahibi olan Zeynep Kadıoğlu, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaparak yardım çağrısında bulundu. Can güvenliğinin olmadığını söyleyen Kadıoğlu, yaptığı açıklamada "Eski eşim Okan Karacan tarafından tehdit edilmekteyim. Eski eşim daha önce 29.03.2023 tarihinde çalıştığım iş yerime gelerek uzaklaştırma kararını ihlal etmiş ve son olarak 15.04.2023 tarihinde oturduğum evime gelerek annem Emine Kadıoğlu'nu ve ablam Zerrin Kadıoğlu'nu darp ederek hastanelik etmiştir.

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''Eski eşime karşı mahkeme tarafından verilmiş olan uzaklaştırma kararım olmasına ve Okan Karacan isimli hesabından ve özel numaralardan arayarak sürekli biçimde beni ve ailemi yoğun biçimde tehdit edip hakaretler etmesine rağmen eski eşim gözaltından serbest bırakılmıştır. Ben ve ailem kendisi hakkında şikayetçi olduk. Can güvenliğimiz tehlike altında. Eski eşim Okan Karacan tarafından bütün kamuoyu önünde açıkça tehdit edilmekte olduğumu duyuyorum" ifadelerini kullandı.

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"BABANI MEZARDAN KALDIRACAĞIM, ALLAH BELANIZI VERSİN"

Adliye çıkışı sosyal medya hesabından peş peşe videolar paylaşan Okan Karacan ise tehditler savurdu. Çocuklarını almak için elinden geleni yapacağını söyleyen Karacan, "Geliyorum Zeynep Karacan kapıya çık. Çocukları alacağım çatır çatır. Sen o şirketin ortağı değilsin. Alacaklarımı vereceksin. Bugün sinemaya 1 milyon kişi gelse 36 milyon para yapar. O parayı sana bırakmayacağım. Senin nikah şahidini s.... Babanı mezardan kaldıracağım. O kızlar sana emanetmiş Allah belanızı versin" dedi.

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