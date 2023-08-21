Okçuluk gelişim kampı Ordu’da başladı

U15 Açık Hava Türkiye Okçuluk Şampiyonasının ardından başarılı olan sporcular gelişim kampı için Durugöl’de eğitim almaya başladılar.

Okçuluk gelişim kampı Ordu’da başladı

Ali Yazan - Ordu/YENİÇAĞ

Türkiye Okçuluk Federasyonu 2023 yılı faaliyet programında yer alan U15 Teknik Gelişim Kampı 20-27 Ağustos 2023 tarihleri arasında Ordu’da yapılacak. Bugün sabah 09:00 atrenmanı ile başlayan program teknik atışlar ve tutuş eğitimleri ile devam ediyor.

Kampa 8 Klasik Yay Bayan, 8 Klasik Yay Erkek, 6 Makaralı Yay Bayan ve 6Makaralı Yay Erkek olmak üzere toplam 28 sporcu katılırken, 9 antrenör görevlendirildi.

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"GELECEĞİN METE GAZOZLARININ BURADA YETİŞECEĞİ VE OLACAĞINA İNANCIMIZ SONSUZ"

Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç "Okçuluk Milli Takımımız Ordu’da kampa girdi. U15 Açık Hava Okçuluk Türkiye Şampiyonası Ordu ilimizde yapılmıştı. Türkiye Şampiyonası esnasında teknik kurul tarafından seçilen ve dereceye giren sporcular milli takım kampına girdi. Kamp 28 Ağustos’a kadar Durugöl Spor Tesislerinde devam edecek. Ben özellikle Türkiye Şampiyonasını ve Milli Takım Kampını Ordumuzda düzenleyen hemşerimiz federasyon başkanımız Sayın Abdullah Topaloğlu’na ve ekibine teşekkür ediyoruz. Milli takımımıza da burada yaptıkları kampın en güzel şekilde gerçekleşmesi için İl Müdürlüğü olarak elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz. 'Geleceğin Mete Gazozlarının burada yetişeceği ve olacağına inancımız sonsuz.' Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteğiyle sporun tabana yayılması, altyapıdan sporcu yetiştirme projeleri ile başarı elde eden sporcu sayıları her geçen gün artıyor. Günümüzde de özellikle okçuluk alanında sporcu sayısı giderek artıyor. Sporcularımıza ve antrenörlerimize başarılar diliyorum."dedi.

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