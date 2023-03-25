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Batman'da binlerce balık telef oldu

Batman Kırkat Göleti'nde binlerce balık, oksijensiz kalarak telef oldu.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 15:39
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Oksijensiz kalan balıklar telef oldu

Batman'da binlerce balık telef oldu
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İHA'nın haberine göre, Batman’ın Gercüş ilçesindeki Kırkat Göleti'nde binlerce balık, yumurta bırakmak için ayrıldıkları gölete dönemeyince oksijensiz kalıp telef oldu.

Alınan bilgilere göre, Gercüş'ün Kırkat Göleti'nde binlerce balık, yumurta bırakmak için ayrıldıkları gölete dönemeyince oksijensiz kalıp telef oldu. Vatandaşlardan Edip Turgut, balıkların yumurtalarını bıraktıktan sonra gölet ile havuz arasında bir set olduğunu, bu seti geçemeyip tekrardan gölete dönemedikleri için bu yüzden burada kalıp telef olduklarını ileri sürdü. Kendi imkanlarıyla canlı kalan balıkları tekrardan gölete attıklarını belirten Turgut, "Bu, benimle tek olacak bir iş değil. Gördüğünüz gibi binlerce balık telef oluyor. Yetkililerden ricamız buna bir çare bulsunlar. Yoksa 3 ila 4 sene sonra göletimizde balık kalmayacak" dedi.

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