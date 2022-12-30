Öksürüğü 1 gecede tarihe gömüyor. İşte mucize yöntem

Kış aylarının korkulu rüyası olan öksürüğe doğal yöntemlerin önerilmesi devam ediyor. Bu sefer öksürüğü geçirme yöntemi olan "Tentürdiyot kafesi" yöntemi herkesin dikkatini çekti.

Peki tentürdiyot öksürüğü geçirir mi? Tentürdiyot kafesi nasıl yapılır? Sırta tentürdiyot sürmek ne işe yarar? İşte tüm detaylar…

ÖKSÜRÜK İÇİN SIRTINIZA SÜRÜN

Tentürdiyot, yaraların nikotik ve bakteriyel cilt enfeksiyonlarının antisepsisinde, yaraların mikrop kapmasının önüne geçmek için sürülen iyotlu bir solüsyon olduğu biliniyor. Derideki zararlı bakterileri ciddi biçimde azaltır. Batikon ile karıştırılmaması gerektiği vurgulandı.

Tentürdiyot kafesi olarak bilinen tedavi yöntemi ise oldukça basittir. Pamuğun üzerine tentürdiyotu bolca dökünüz. Ardından sırta dikey ve yatay olmak üzere pamuğu sürdürünüz.

Hemen üstüne sıcak bir havlu konulması gerekmektedir. 2 günde 1 uygulayabileceğiniz bu yöntem ile kronik öksürük, balgam ve soğuk algınlığından kurtulacağınız bildirildi.

Tentürdiyot içeriğindeki zengin iyot ile enfeksiyon kaynaklı rahatsızlıkları iyileştirmektedir.

ÖKSÜRÜK NEDEN OLUR?

Öksürüğün pek çok nedeni olabilir. Nezle ve grip, farenjit, astım, geniz akıntısı, reflü, kalp yetmezliği, tüberküloz, akciğerde sıvı toplanması gibi hastalıklar kuru öksürüğe neden olabilir. Öksürüğün en yaygın nedeni, öksürüğün soğuk algınlığının, Covid-19’un veya gribin bir parçası olduğu viral enfeksiyondur.

ÖKSÜRÜK ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

1. Kuru öksürük

Öksürükte balgam bulunmuyorsa bu kuru öksürük olarak tabir edilir ve boğazda gıcık bir his yaratır. Eğer ateş, mide bulantısı, halsizlik ile birlikte görülmüyorsa genellikle ciddi bir hastalık belirtisi olmasa da kuru öksürük özellikle nezle ve grip, farenjit, astım, geniz akıntısı, reflü, kalp yetmezliği, tüberküloz, akciğerde sıvı toplanması gibi durumlarda ortaya çıkar.

Kuru öksürük uzun süre geçmezse boğazda tahrişe ve akciğerlerde ağrıya yol açabilir. Şiddetli öksürük krizleri özellikle de kuru öksürükler, kişilerde krizlere neden olabilir. Kuru öksürük atakları zaman zaman baş ağrısı, baş dönmesi hatta bayılma ile sonuçlanabilir. Çok şiddetli öksürükler kasları yorabileceğinden kimi zaman idrarda kaçırmaya ve göğüs kafesinde ağrılı fıtıklara da yol açabilir.

2. Balgamlı öksürük

Eğer öksürükle birlikte balgam adı verilen sıvı geliyorsa buna ‘prodüktif öksürük’ denir. Sinüzit, bronşit veya sigara içimi ise balgamlı öksürüğe neden olabilir.

Ne yazık ki; özellikle sigara içen kişiler, öksürüğü ve balgamı sigara içmenin “normal” bir sonucu olarak kabul etmektedir. Oysa hem öksürük hem de balgam pek çok kronik ciddi hastalığın belirtisi olabilir. Bu hastalıklardan belki de en az bilineni bronşektazidir. Bunun için aslında sigara öksürüğü sanılan şikayet “bronşektazi”ye ait olabilir.

3. Alerjik öksürük

Öksürük vücudun savunma mekanizmasıdır ve solunum yollarının en üstünden en altına kadar herhangi bir noktadan kaynaklanabilir. Öksürüğü kesmek amacıyla ilaç kullanmak ve bu refleksi baskılamak çocuklarda çok tercih edilen bir uygulama değildir. Alerjen duyarlılığının neden olduğu öksürük şikayetlerinin önüne geçebilmek için öncelikle hangi alerjene karşı duyarlılığın olduğu tespit edilmelidir. Bunun için çeşitli laboratuvar testleri ve alerji deri testleri tanı koyma amacıyla uygulanabilmektedir. Alerjenin tanımlanmasından sonra uygun alerjenden kaçınma yöntemlerinin uygulanması, çevresel alerjen yükünü azaltacaktır. Ayrıca gerekli hallerde çeşitli semptom giderici ve koruyucu ilaçlar ve alerjene özgü immunoterapi (alerji aşı tedavisi) yöntemleri de tedavi basamaklarını oluşturmaktadır.