Öksürüğü kesiyor. Kabızlığa birebir. İşte mucize ot

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci sürüyor.

Avşar otuyla ilgili detaylar…

AVŞAR OTU NEDİR?

Çok yılık, rizomlu otsu bitkidir. Sapı, 10–15 cm uzunluğundadır. Çiçeklerinin iç kısmı esmer kırmızı renktedir. Habitat ve dağılımı değiştir.

AVŞAR OTUNUN FAYDALARI

-İdrar arttırıcı ve kabızlığı gidericidir.

-Adet söktürür. Kusturucu etkiye sahiptir.

-Uyuza karşı faydalıdır. Ateş düşürücüdür.

-Öksürüğü keser ve balgamı söktürür.

-Sinirleri yatıştırıcı etkisi ile baş ağrısı ve migren şikayetlerini azaltmakta faydalı olabilir.

AVŞAR OTU BİTKİSİ NASIL KULLANILIR?

Avşar Otunun kökleri kurutulup toz haline getirildikten sonra suya katılarak kullanılır.

Çay şeklinde içilebileceği gibi haricen yaraların üzerine ve uyuz gibi deri hastalıklarına karşı kullanılabilir.