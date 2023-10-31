Öksürük baş ağrısı ve mide ağrısına iyi gelen mucize ot ortaya çıktı

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Öksürük baş ağrısı ve mide ağrısına iyi gelen mucize ot olarak değerlendirilen geyikdikeni otu dikkat çekti.

ÖKSÜRÜK NEDİR?

Öksürük, insan vücudunun ani bir tepkisi ve refleksidir. Günlük yaşamda ve klinik uygulamada çok yaygın bir semptomdur. Bir çok kişi hayatı boyunca sürekli öksürük atakları geçirir.

BAŞ AĞRISI NEDİR?

Baş ağrısı; başın belli bir bölümünde zonklayıcı, sıkıştırıcı ve belirgin şekilde meydana gelen rahatsızlık veren durum olarak bilinir. Baş ağrısı yavaş yavaş veya birdenbire ansızın gelerek, birkaç saat veya birkaç gün boyunca devam edebilir.

MİDE AĞRISI NEDİR?

Mide, yutulan yiyecekleri depolamak için genişleten, bazı vitamin ve minerallerin emilimine yardımcı olan bir organdır.

Mide yiyecekler sıvı hale gelir. Sıvı hale gelmiş yiyecekler ince bağırsaklara hareket eder ve oradan da diğer sindirim aşamalarına devam edilir. Tüm bu süreç dikkate alındığında mide ağrısı da, yemek borusunun sonu ile ince bağırsağın başlangıcı arasında yer alan, karnın sol üst kısmında içi boş, kaslı organda ortaya çıkan rahatsızlık hissidir.

GEYİKDİKENİ OTU NASIL KULLANILIR?

Belirtilen miktardan fazla kullanılmamalıdır. Aksi halde, şiddetli karın ağrılarına sebep olur.

Kurutulan meyve ve yapraklarından 2 tatlı kaşığı 1 bardak kaynamış suya konulur. 10-15 dakika süreyle demlendirilip süzülür. Bu çaydan, sabahleyin 1 bardak içilir.

Toplanan olgunlaşmış meyvelerinden 10 tanesi sabah kahvaltısından önce yenir.

Bitkinin olgunlaşmış meyvelerine biraz şeker ve su katılıp kaynatılarak şurup hazırlanır. Bu şuruptan sabah kahvaltısı öncesi bir yemek kaşığı içilir.

UYARI : Olgunlaşmamış meyveleri kullanılmaz. Fazla kullanılırsa karın ağrısı, bulantı, kusma yapar.