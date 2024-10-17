Öksürük krizi hayat kurtardı

Çamlıtepe mahallesinde oturan 65 yaşındaki Orhan Türkmen, evinde uyuduğu sırada öksürükle uyanıp, evin dumanla dolduğunu fark etti.
Hemen binadakileri uyandıran Türkmen, 112 acil çağrı merkezinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangının elektrik kontağından çıktığını belirleyerek kontrol altına aldı.
Dumandan etkilenen Orhan Türkmen'e, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapılarak, Körfez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın sonucu ev kullanılmaz hale gelirken, polis inceleme başlattı.