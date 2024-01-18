Öksürük nefes darlığı ve bronşit gibi hastalıklara şifa oluyor. İşte o ot

Sağlıklı kalmak ve hastalıklardan korunmak için doğal besinler tüketmek çok önemlidir.

Doğal besinlerden biri de peygamber çiçeği otudur. Bu ot, solunum yolu hastalıklarına karşı faydalıdır.

SOLUNUM YOLU HASTALIKLARI...

Solunum yolu hastalıkları, bronşların iltihaplanmasıyla ortaya çıkar. Bronşlar, akciğerlere hava taşıyan borulardır. Bronşlar, mikroplar, sigara ya da alerji gibi nedenlerle iltihaplanabilir.

Bu iltihap, bronşların duvarlarının şişmesine, kalınlaşmasına ve fazla mukus üretmesine yol açar.

Bronşitli kişiler, beyaz ya da sarı renkli koyu bir balgam öksürürler.

Bronşitin türü, kişinin yaşı, geçmiş hastalıkları ve mevsime göre değişir.

PEYGAMBER ÇİÇEĞİ NASIL TÜKETİLİR?

Peygamber çiçeği otu, çiçekleri ve yapraklarıyla kullanılabilir.

Çiçek ve yapraklar, gölgede kurutulduktan sonra kaynar suda demlenerek çay yapılabilir.

Bu çay, solunum yolu hastalıklarına iyi gelir.

Ayrıca, peygamber çiçeği otu, banyo suyuna eklenerek cilt sağlığı ve rahatlamak için de kullanılabilir.