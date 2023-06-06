Öksürük otu şişmiş ayaklar ve eklem ağrılarına böyle iyi geliyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan öksürük otunun faydaları dikkat çekti.

ŞİŞMİŞ AYAKLAR VE EKLEM AĞRILARINA BÖYLE İYİ GELİYOR

Şişmiş ayaklar ve eklem ağrıları için öksürük otu içeren suda ayak banyosu rahatlatıcı olabilmektedir.

ÖKSÜRÜK OTU NEDİR?

Bileşikgiller familyasından; yurdumuzda gevşek topraklı ve nemli sırtlarda yetişen çok yıllık otsu bir bitkidir. Yaprakları dairemsi-köşeli, etlice ve alt yüzü sık tüylü, beyaz görünüştedir.

Yapraklarında müsilaj, acı bir glikozit, tanen, inülin, şekerler ve fitosterol vardır. Çiçeklerinde de aynı maddeler ve bunlara ilave olarak da uçucu bir yağ vardır. Ev ilaçlarında yaprakları ve çiçekleri kullanılır.

NASIL KULLANILIR?

1-2 tatlı kaşığı kuru yaprak-çiçek karışımı üzerine 1 bardak kaynar su dökülür. 10 dakika süreyle demlendirmeden sonra hazırlanan çay, günde üç kez, sıcak olarak birer bardak içilir.

Evde Öksürük Çayı Hazırlamak İçin:

Öksürük Çayı: Balgam söktürücü öksürük çayı hazırlamak istiyorsanız, öksürük otu yapraklarını ve çiçeklerini, sığırkuyruğu çiçekleri ve dar yapraklı sinirli ot yaprakları ile, ince kıyılmış olarak eşit oranda harmanlayınız. Bu karışımdan 1 tatlı kaşığı dolusu bitki, orta boy bir su bardağı dolusu kaynar suyla haşlanır ve 4-5 dakika demlendikten sonra süzülür. Bu çaydan günde 3 bardak bal ile tatlandırılarak, sıcak sıcak ve yudumlanarak içilir.