Oktay Kaynarca o ismi anons ederken ecel teri döktü

Kaynak: Haber Merkezi

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in son yayınlanan bölümüne Mısırlı yarışmacının ismi geceye damga vurdu.

Oktay Kaynarca derin bir nefes alarak anons ettiği yarışmacının ismi için "Bütün mahallenin ismini ona koymuşlar" dedi.

Mısırlı genç yarışmacının ismi Kim Milyoner Olmak İster programına damga vururken yarışmanın o bölümü sosyal medyada defalarca paylaşıldı.

"BÜTÜN MAHALLENİN ADINI SANA KOYMUŞLAR"

Yarışmaya Ankara'dan katılan Mısırlı Muahmed Atef Bakır Muhammet Abdelal isimli yarışmacı, Oktay Kaynarca'ya ecel terleri döktürdü. Kaynarca yarışmacının ismini doğru söyleyebilmek için büyük çaba sarf etti. Mısırlı yarışmacı ülkesinde soyadı uygulama olmadığı için isminin ardından babasının, dedesinin, dedesinin babasının ve dedesinin dedesinin adının geldiğini ve bunun zorunlu anlattı.

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