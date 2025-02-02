Okul bahçesinde oturanlara ateş açtı: Yaralılar var

Kaynak: İHA
Okul bahçesinde oturanlara ateş açtı: Yaralılar var

Eskişehir'de bir ortaokulun bahçesinde oturan 5 kişilik gruba tüfekle ateş eden motosikletli genç yakalandı.

Eskişehir'de bir ortaokulun bahçesinde oturan 5 kişilik gruba tüfekle ateş eden motosikletli genç polis tarafından yakalandı.

Olay, dün gece Emek Mahallesi İlkokul Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dr. Halil Akkurt Ortaokulu'nun bahçesinde oturan 5 kişilik gruba henüz bilinmeyen bir sebeple motosikletle gelen A.K. (18) tarafından tüfekle ateş edildi. Tüfekten çıkan saçmalar gruptan F.Ö. ve E.K.'yi kafasından, M.C.T. ile M.Y.K.'yi bacağından, M.E.'yi ise omzundan yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. İnceleme devam ediyor.

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