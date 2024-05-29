Okul bahçesinde tartıştığı husumetlisini bıçakladı

Kaynak: DHA
Okul bahçesinde tartıştığı husumetlisini bıçakladı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, Çınar Anadolu Lisesi bahçesinde yaşanan bir olayda, okul personeli Aziz G., tartıştığı Murat T. tarafından bıçakla kolundan yaralandı.

Şüpheli gözaltına alınırken, yaralı ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, çocuğunun okula gitmediğini öğrenen Aziz G., ilçedeki internet kafelerini aramaya başladı. Bir kafede çocuğunu bulup okula götüren Aziz G., bu esnada bahçede husumetli olduğu Murat T. ile karşılaştı. İkili arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü ve Murat T., yanında taşıdığı bıçakla Aziz G.'yi kolundan yaraladı.

Olayın ihbar edilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Aziz G., ilk müdahalenin ardından Çınar Devlet Hastanesi'ne, daha sonra Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumunun iyi olduğu belirtildi.

Gözaltına alınan Murat T.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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