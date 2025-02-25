Okul bahçesine dalan köpek dehşet saçtı! 5 öğrenci ve 1 öğretmen hastanelik oldu

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Ümraniye’de bir okulun bahçesine giren köpek dehşet saçtı. Zincirlerini kırarak kaçan köpek okulda 5 öğrenci ile 1 öğretmeni ısırdı. Öğretmen ve öğrenciler hastanede tedavi altına alındı.

Olay, 24 Şubat saat 13.40 sıralarında Ihlamurkuyu Mahallesi'ndeki ortaokulda meydana geldi. Okul bahçesine giren sahipli köpek, o sırada bahçede olan öğrencilere saldırdı. Kaçan öğrencilerden 5'ini ısıran köpek, kendisin yakalamaya çalışan bir öğretmeni de yaraladı. İhbar üzerine okula sağlık, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Okul bahçesine dalan köpek dehşet saçtı! 5 öğrenci ve 1 öğretmen hastanelik oldu

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Okula gelen sağlık ekipleri yaralı öğrenciler ve öğretmene ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Belediye ekipleri köpeği yakalarken polis ekipleri ise tasmalı köpeğin sahibini bulmak için çalışma başlattı.

Okul bahçesine dalan köpek dehşet saçtı! 5 öğrenci ve 1 öğretmen hastanelik oldu

KÖPEĞİN SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan çalışmalarda, Aşağı Dudullu Mahallesi'ndeki bir evin önünde bağlı olan köpeğin zincirini çözerek kaçtığı tespit edilirken sahibinin ise A.K. olduğu belirlendi. Polis ekiplerince gözaltına alınan A.K., "Hayvanı Tehlikeye Sokacak Şekilde Serbest Bırakılması" suçundan adliyeye sevk edildi. Köpeğin okul bahçesindeki öğrencilere saldırdığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Okul bahçesine dalan köpek dehşet saçtı! 5 öğrenci ve 1 öğretmen hastanelik oldu

Okul bahçesine dalan köpek dehşet saçtı! 5 öğrenci ve 1 öğretmen hastanelik oldu

Okul bahçesine dalan köpek dehşet saçtı! 5 öğrenci ve 1 öğretmen hastanelik oldu

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