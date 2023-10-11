Okul basıp öğretmen darp eden şehir eşkıyalarına ikinci gözaltı

Beylikdüzü'nde çocuğu disiplin kuruluna sevk edilince okulu basıp 2 öğretmeni darp eden veli E.Y. ile arkadaşı T.M., polis ekiplerince gözaltına alındı. 2 şüphelinin sevk edildiği mahkemece serbest bırakılmasının ardından savcılık talimatıyla yeniden gözaltına alındı.

KAYNAK: DHA
Okul basıp öğretmen darp eden şehir eşkıyalarına ikinci gözaltı

Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde bulunan TOKİ Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda iddiaya göre birkaç öğrencinin disiplinsiz davranışı nedeniyle 5 Ekim Perşembe günü Davranışları Değerlendirme Kurulu toplandı.

Öğrencilere yaptırım uygulama kararı verilen kurul toplantısının ardından okula gelen bir öğrencinin velisi ve yakınları öğretmenlere saldırdı. Saldırı anında öğretmenler odasındaki eşyalar da zarar gördü.

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SAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Okuldakilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Ekipler öğretmenler S.Y. ile R.Ö.'ye saldıran öğrenci velisi E.Y. ile arkadaşı T.M.'yi gözaltına aldı. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. Şüphelilerin serbest bırakılmasına savcılık itiraz etti.

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Bunun üzerine 2 şüpheli polis ekiplerince yeniden gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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