Okul çocuğa nasıl sevdirilir

Çocuğun okula güven duyabilmesi ve alışabilmesi için, ebeveynlerin dikkat edecekleri çok basit davranışlar bu süreci kolaylaştırabilir. İşte o ayrıntılar…

Okul çocuğa nasıl sevdirilir

Okulla beraber çocuğunuzun uyku düzeni de değişir. Erken yatması için zorlayıcı bir tutum içerisinde olmayın.

Çocuğunuza anlayış gösterin ve okulun ilk günlerinde siz de uyku zamanınızı ona göre ayarlayın.

Çocuğunuzu ilk iki gün dışında okulda beklemeyin.

Okuldan siz alacaksanız tam vaktinde okulda olun. Bu davranış, çocuğa okula ve ailesine güvenebileceği mesajını verir.

Çocuğunuzu okula götürdüğünüzde vedalaşma anını çok uzun tutmayın.

Çocuğunuz okuldayken, siz dışarıda bir etkinlik yapacaksanız, bunu onun yanında konuşmayın. O okuldayken, sizin eğleneceğinizi düşünebilir ve okula gitmek istemeyebilir.

Çocuğunuzun eğitim öğretim hayatına sağlıklı bir başlangıç yapabilmesi için, okul yöneticileri ve öğretmeniyle karşılıklı güvene dayalı bir ilişki kurun.

Çocuğunuza, okula gitmeyi yaşamın gerekliliği olarak anlatın ve bu konu hakkında kısa açıklamalar yaptıktan sonra üzerinde çok durmayın.

Birlikte okul alışverişi yapmak çocuğunuzu heyecanlandırır. Hatta bu alışveriş öncesinde çocuğunuza okulda nelere ihtiyacı olabileceğini sorarsanız, okulu nasıl hayal ettiği ile ilgili fikir sahibi de olabilirsiniz.

İHA

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