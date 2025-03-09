Okul formalarına toplatma kararı! Veliler şokta

Denetimlerine ara vermeden devam eden Ticaret Bakanlığı, çocukların sağlığını ciddi ölçüde tehdit eden kimyasallar barındırdığı için bir okul üniformasına satışına yasağı getirerek, piyasaya sürülenlere ise toplatma kararı verdi.

Ticaret Bakanlığı'nın listesine bu kez okul forması olarak kullanılan mavi tişörtler eklendi. Ticaret Bakanlığı Güvensiz Ürün Bildirimleri sitesi güncelleyerek öğrencilerin giymesinin zorunlu tutulduğu mavi tişörtlerin kullanılmasını yasakladı.

KARARI DUYAN VELİLER ŞAŞKINLIĞA UĞRADI

Veliler, kendi seçimlerinin dışında çocuklarının devam ettiği okulların belirlediği tişörtte kimyasal madde bulunması nedeni ile şoke oldu. Elagence By Özakkaymak firması tarafından üretilen mavi tişörtlerde kurşun bulundu.

GÜBİS üzerinden toplatılma nedeni dair yapılan açıklamada "Ekoteks Laboratuvar Ve Gözetim Hizmetleri A.Ş.Nin Test Raporuna Göre Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik Kapsamında Yapılan Analizde Ekoloji Testleri Kurşun (Pb) Kısmından Kalır Sonuç Almıştır" denildi.