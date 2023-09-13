Okul kantinlerinde bir tost ne kadar oldu?

2023-2024 eğitim-öğretim yılının başlaması ile 20 milyon öğrenci okullara doldu. Artan hayat pahalılığı, yüksek enflasyon, döviz ve vergiler derken geleceğimizi oluşturan öğrencilerde bu zor koşullar altında ezilir hale geldi.

Bir öğrencinin sadece tek öğün yemesi le aylık maliyeti 1000 liranın da üzerine çıktı.

İstanbul Kantinciler Esnaf Odası, 2023-24 eğitim öğretim yılı 1. dönemine ilişkin fiyat tarifesini yayımladı.

Buna göre; 60 gram poğaça ve açmanın yanı sıra 90 gram simidin fiyatı da 12 lira olarak açıklandı.

Meşrubat fiyatlarındaki artış dikkatleri çekerken meyve suyu 15 lira, küçük ayran 10 lira ve süt çeşitleri 13 lira şeklinde fiyatlandı.

Karışık tost, hamburger ve ekmek arası köfte gibi öğrenciler tarafından fazlaca tercih edilen beslenme ürünlerinin fiyatı ise el yaktı.

Listeye göre, hamburger 50 lira ve ekmek arası köfte 60 liradan kantinlerde satışa çıkarıldı.

İşte 2023-2024 eğitim öğretim yılına ilişkin fiyat tarifesi: