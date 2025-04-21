Okul kantinlerinde sıkı denetim!

Kaynak: İHA
Okul kantinlerinde sıkı denetim!

Balıkesir Gönen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, İlçe Sağlık Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün iş birliğiyle denetimler gerçekleştirildi.

Gıda güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde, teknik personeller üretimden tüketime kadar tüm süreçleri yerinde inceleyerek hijyen, saklama ortamları ve genel işleyişe dair kontrollerde bulundu. Denetimlerin, öğrencilerin sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak adına periyodik olarak sürdürüleceği bildirildi.

Yetkililer, denetimlerin aynı zamanda işletmelerin gerekli mevzuatlara uygunluklarını sağlamak açısından da önem taşıdığını vurgulayarak, okul kantinlerinde öğrenci sağlığını önceleyen bir yaklaşımın esas alındığını ifade etti.

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