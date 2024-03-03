Okul kantinlerinde yeni dönem. Haftada bir gün...

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) "Sağlıklı Besleniyorum" projesi kapsamında okul kantinlerinde çorba günü ve meyve günü düzenleneceği ortaya çıktı.

Karar, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından okul kantinlerine yönelik gönderilen resmi yazıyla açıklandı.

ÇORBA GÜNÜ YAPILACAK

İlgili yazıda, kayıt belgesi alan gıda işletmelerinde haftanın bir gününde, ‘çorba günü’ için üretilecek çorbanın, üretildiği yerde tüketime sunulması şartıyla satışının yapılmasının uygun görüldüğü aktarıldı.

Afişlerde ‘Çorbam var sıcak tasta, olmam ben hiç hasta’, Mercimek, domates, tarhana, Ne duruyorsun kaşıklasana’, ‘Elma, portakal, muz, haydi, arkadaşlar yemiyor muyuz?’, ‘Sulu sulu meyveler, güç versin vitaminler’ gibi sloganlar kullanıldı.

"SADECE ÇORBA DEĞİL SULU YEMEK, PİLAV, SALATA VS. DE YAPIP SATMAK İSTİYORUZ”

Projeyle ilgili konuşan Ankara Kantinciler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Şahin “Obeziteyle mücadele, sağlıklı beslenme için olumlu bir adım. Ancak haftanın bir günü olması yeterli değil. Gün için izin alınmasına gerek yok. Kantinciler dilediği gün, dilediği saatte çorba yapabilsin. Her türlü yemeği yapabilecek donanıma sahibiz. Kantinler, öğrencilerin mutfağı gibi olsun istiyoruz. Sadece çorba değil sulu yemek, pilav, salata vs. de yapıp satmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.