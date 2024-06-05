Okul müdürüne sokak ortasında darp: "Hocam beni tanıdın mı?" diyerek saldırdı

Kozan Mehmet Akif Ersoy Lisesi Müdürü Levent Tetik, Karacaoğlan Mahallesi'ndeki evine doğru yürürken, tanımadığı bir kişinin saldırısına uğradı. Saldırgan, Tetik'e "Hocam beni tanıdın mı?" diye sorarak yaklaştı ve ani bir darp olayına girişti.

Olayın ardından saldırgan olay yerinden yaya olarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık görevlileri, yaralı müdürü hızla Kozan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede gerekli tedavileri yapılan Tetik, daha sonra taburcu edildi. Müdür Tetik, ifadesinde kendisine saldıran kişiyi tanımadığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Polis, saldırganın kimliğini tespit ve yakalama çalışmalarına derhal başladı.