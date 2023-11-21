Okul önünde bacağından vuruldu

Edirne'nin Keşan ilçesinde bulunan Yekta Baydar Ortaokulu binası önünde silahlı saldırı meydana geldi.

Öğle saatlerinde meydana gelen olaya göre, sokakta yürüyen Abdullah Y., arkasından gelen kimliği belirsiz kişi tarafından tabanca ile sağ bacağından vurularak yaralandı. Şüpheli kaçarken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Abdullah Y., ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Okul binasında da öğrenciler, kısa süreli panik yaşadı.

Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken, Abdullah Y. ilk ifadesinde, husumetlisi olmadığını, vuran kişiyi tanımadığını söyledi.