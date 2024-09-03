Okul servis ücretlerine zam. İşte yeni fiyatlar

İstanbul ve Ankara'nın ardından İzmir'deki zam oranının açıklanmasıyla beraber 3 büyükşehirde okul servis ücretleri de netlik kazandı.

Okul servis ücretlerine, 2023’e kıyasla İstanbul'da yüzde 16, Ankara'da yüzde 40, İzmir'de yüzde 20 zam yapılmasına karar verildi.

İstanbul Servis Aracı İşletmecileri Odası Başkanı Günhar Sınar, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) öğrenci servis ücretlerine dair yeni fiyat tarifesinin belirlendiğini açıkladı.

Yedek parça, lastik, kasko, sigorta, tamir, akaryakıt ücretleri dolayısıyla yüzde 40 artış talep ettiklerini vurgulayan Sınar, UKOME tarafından zam oranının yüzde 16 olarak belirlendiğini ifade etti.

Sınar, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için okul servis ücretlerinin 20232te 14 bin 486 TL olan 0-1 kilometrelerdeki servis ücretinin 17 bin 379 TL’ye yükseltirken, 15 bin 512 TL olan 1-3 kilometrelerdeki ücretin 18 bin 612 TL’ye çıkardı.

16 bin 756 TL olan 3-5 kilometrelerdeki ücretin 20 bin 106 TL’ye 17 bin 470 lira olan 5-7 kilometrelerdeki ücretin 20 bin 961 TL’ye 18 bin 418 lira olan 7-9 kilometrelerdeki ücretin 22 bin 104 TL’ye çıkardı.

21 bin 332 TL olan 9-11 kilometrelerdeki ücretin 25 bin 596 TL’ye 24 bin 551 TL olan 11-13 kilometrelerdeki ücretin 29 bin 466 TL’ye, 25 bin 796 lira olan 13-15 kilometrelerdeki ücretin 30 bin 951 TL’ye yükseltirken, 27 bin 840 lira olan 15-17 kilometrelerdeki ücretin 33 bin 408 TL’ye yükseltti.

29 bin 441 TL olan 17-19 kilometrelerdeki ücretin 35 bin 325 TL’ye, 31 bin 689 TL olan 19-21 kilometrelerdeki ücretin 37 bin 593 TL’ye, 32 bin 625 TL olan 21-23 kilometrelerdeki ücretin 39 bin 150 TL’ye çıkarırken 33 bin 895 TL olan 23-25 kilometrelerdeki ücretin 40 bin 671 TL’ye yükseldiğini açıkladı.

Rehber personel ücretinin de tarifedeki ücretin yüzde 35 olduğuna vurgu yapan Sınar, 25 kilometreyi aşan her kilometre için 39,5 TL ücret alınacağını belirtti.

KORSN SERVİSE DİKKAT

Okul servisleriyle ilgili en büyük sorunlarının “korsan servisler" olduğuna vurgu yapan Sınar, İstanbul'da okul ve personel taşımacılığı 34 LAA 001, 34 LZZ 999 kombinasyonlu tahditli servis plakasıyla yapılabildiğini, bunun haricindeki araçlar korsan servisler olduğunu söyledi.

BAŞKENTTE ÜCRETLER

Başkentte 2024-2025 eğitim öğretim yılı için okul servis ücretlerinde ortalama yüzde 40 artış yapıldığını söyleyen Aktürk, 2023’te 11 bin 930 TL olan 0-3 kilometrelerdeki servis ücretinin 16 bin 745 TL’ye çıkarırken, 13 bin 180 TL olan 3-6 kilometre ücretinin 18 bin 450 TL’ye, 15 bin 230 lira olan 6-10 kilometrelerdeki ücretin 21 bin 320 TL’ye yükseltirken, 17 bin 720 TL olan 10-15 kilometrelerdeki ücretin 24 bin 810 TL çıkarıldığı aktarıldı.

İZMİR’DE SERVİS ÜCRETİ

0-3 kilometre ücreti 13 bin 770 TL’den 16 bin 560 TL’ye 0-6 kilometre ücreti 16 bin 875 TL’den20 bin 250 TL’ye 0-10 kilometre ücreti 18 bin 45 TL’den 21 bin 690 TL’ye yükseltti.

0-15 kilometre ücreti 21 bin 375 TL’den 25 bin 650 TL’ye 0-20 kilometre ücreti 25 bin 650 TL’den 30 bin 780 TL’ye yükseltilirken 0-25 kilometre ücreti 28 bin 530 TL’den 34 bin 245 TL’ye çıkarıldı.

0-30 kilometre ücreti 31 bin 410 TL’den 37 bin 710 TL’ye, 0-35 kilometre ücreti 32 bin 895 TL’den 39 bin 510 TL’ye, 0-40 kilometre ücreti de 34 bin 920 TL’den 41 bin 940 TL’ye yükseltildi.

Servislerde rehber hizmeti için de belirlenen fiyat üzerinden yüzde 30 ücret alınacak.