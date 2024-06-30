Okul servisi ile kamyonet kafa kafaya girdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Okul servisi ile kamyonet kafa kafaya girdi

Brazilya'da yaşanan feci trafik kazası herkesi korkuttu.

Görgü tanıklarına göre, bu Cuma günü, Pará'nın güneydoğusundaki Eldorado dos Carajás'ta bir okul servisi ile bir kamyonet BR-155 çarpıştı. Görgü tanıkları servisin hatalı sollama girişiminde bulunduğu esnada karşı şeritten gelen kamyonet ile çarpıştığını söylüyor.

Çarpmanın etkisiyle her iki araç da yoldan çıktı. Gonçalo Vieira Askeri Okulu öğrenci ve öğretmenlerini Parauapebas Okullararası Oyunlarına götürmek üzere Pará'nın aynı bölgesindeki Breu Branco'dan yola çıkan okul servisinde çok sayıda yaralı bulunduğu, yaralıların tedavilerinin hastanede devam ettiği aktarıldı.

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