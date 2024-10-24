Okul servisi otomobille çarpıştı: 3 ölü 2 yaralı

Düzenleme: Kaynak: AA
Okul servisi otomobille çarpıştı: 3 ölü 2 yaralı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde okul servis minibüsü ile çarpışan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde okul servis minibüsü ile çarpışan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 03 AFN 701 plakalı okul servis minibüsü, Alagöz köyü yakınlarında 20 AGS 934 plakalı otomobille çarpıştı.

Şarampole devrilen otomobildeki, 5 kişi ağır yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Ambulanslarla, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan 3'ü müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Okul servis minibüsünün boş olduğu, köyden öğrenci almaya gittiği öğrenildi.

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