Okul servisi tarlaya uçtu

Kaza, gece saatlerinde Erenköy Mahallesi Yavuzlar Sokak’ta gerçekleşti. Elde edilen bilgilere göre, okul servisi, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Bariyerleri geçen okul servisi, yol kenarındaki tarlaya saplandı. Okul servisinin içinde yolcu olmadığından kazada yaralanan olmadı. Diğer yandan civardaki görgü tanıkları, servis şoförünün alkollü olduğunu iddia etti.

Gelen ihbar üzerine gelen polis ekipleri kaza yerinde servis şoförünü bulamazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Okul servisi vinç yardımı ile saplandığı yerden kurtarılarak otoparka çekildi.