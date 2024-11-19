Okul servisindeki cinayet ‘yasak aşk’ çıktı! Önce sevgilisini sonra kendini vurmuştu

Olay, saat 07.00 sıralarında Çamlık Mahallesi Semerkant Bulvarı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Binalı Kara (54)'nın kullandığı ve içinde Güllü Özcan (51)'nün de bulunduğu 34 LAJ 563 plakalı okul servisi yol kenarında durdu.

Binali K. ile sevgilisi olduğu iddia edilen Güllü Özcan arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra tartışmanın büyümesiyle Binali Kara yanında bulunan silahla Güllü Özcan'ı vurarak yaraladıktan sonra kendi kafasına ateş ederek intihar etmek istedi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Güllü Özcan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Binali Kara ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Güllü Özcan'nın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri tek şeridi trafiğe kapatarak çevrede ve servis aracının içinde inceleme yaptı.

İstanbul'da okul servisinde dehşet: Sevgilisini öldürüp kendi kafasına sıktı

Yapılan incelemelerde olay yerinde 2 adet boş kovan ve bir silah olduğu tespit edildi.

Öte yandan Binali Kara'nın Güllü Özcan'ı öldürdükten sonra kardeşi Ali Haydar Kara'yı telefonla arayarak birisini öldürdüğünü ve kendisinin de intihar edeceğini söylediği öğrenildi.