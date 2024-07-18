Okul servisleri kaldırıldı. Veliler diken üzerinde: Ya diğer illere de sıçrarsa

Aydın'ın Söke ilçesinde alınan alınan karar tüm velilerin tedirgin olmasına neden oldu. Söke'de 2024-2025 eğitim öğretim yılında köy okullarında servis uygulaması kaldırıldı.

Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yayınlanan Tasarruf Tedbirleri Genelgesi dahilinde verilen kararlar köy okullarındaki öğrencilerin ulaşım olanaklarını büyük ölçüde etkiledi.

İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Ali Cirit imzasıyla yapılan duyuruda Ağaçlı, Burunköy, Güllübahçe, Kemalpaşa, Serçin, Yeniköy, Yuvaca, Yenicami ve Bağarası mahallelerindeki ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin artık okula servislerle taşınamayacakları açıklandı. Aynı şekilde Söke'de bulunan bazı mahallelerdeki lise öğrencilerinin de taşıma hakkının kaldırıldığı belirtildi.

Alınan karar özellikle köylerden gelen öğrencilerin eğitim hayatını kökten etkileyerek birçok öğrencinin okulu bırakmasına yol açabileceği için eleştirilere neden oldu.

Eğitim Sen Söke Baş Temsilcisi Murat Karayeğit, kararı "öğrencilere yapılan bir zulüm" olarak nitelendirerek, öğrencilerin servis hakkının kaldırılmasının yanı sıra öğle yemeklerine de kısıtlama yapılacağını söyledi.

Ağır yoksulluk çeken ailelerin çocuklarının sağlıklı bir şekilde beslenemeyeceklerini söyleyen Murat Karayeğit, köylerden gelen öğrencilerin günlük en az 100 TL ek masraf yapmak zorunda kalacağını ifade etti.