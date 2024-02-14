Okul süresi uzayacak yaz tatilleri kısalacak. Bakanlıktan yeni karar

Ara tatillerin devam edip etmeyeceği konusunda merak edilen ayrıntılar netleşmeye başladı. Kasım ve nisan aylarında verilen ara tatiller devam edecek. MEB ara tatillerle ilgili bir değişikliğe gitmeyecek. Ara tatil uygulaması gelecek yıllarda da sürdürülecek.

Bununla birlikte MEB eğitim-öğretim iş günlerini artırmak için bir çalışma yürütüyor. Yani tatiller sürerken öğrenciler daha fazla okula gidecek. Eğitim-öğretim iş günü 180’den 200’e çıkarılacak. Duyurulan takvime göre 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı, 9 Eylül 2024’te başlayacak.

VERİMSİZLİĞİ DE DÜŞTÜLER

Eğitim iş gününün uzatılması için yaz tatilinden kesinti yapılacak. Türkiye’de eğitim-öğretim iş günü birinci dönemde 90, ikinci dönemde de 90 olmak üzere toplam 180 gün. Eğitim iş günü hesaplanırken resmi tatiller, milli ve dini bayramlar ile hafta sonu tatilleri çıkarılıyor.

Yani öğrenciler bir eğitim-öğretim döneminde toplam 180 gün okula gidiyor. Fakat bu süre kar tatilleri, hava koşulları gibi sebeplerle azalıyor. Tatil öncesinde ve sonrasında birer hafta da dersler verimli geçmediği için gerçekte 180 olan eğitim iş günü en fazla 160 güne iniyor.

Gelişmiş ülkelerde ise bu süre 200 günden fazla. Finlandiya, Hong Kong, Almanya, Yeni Zelanda’da bir öğrenci yılda 190 gün okula gidiyor. Singapur’da 193 gün, Kanada ve Şanghay’da 194 gün, Hollanda’da 200 gün, Japonya’da 210 gün, Güney Kore’de ise 220 gün okula gidiliyor.

200 GÜNE YÜKSELECEK

Eğitim-öğretim iş gününü 200 güne yükseltmek için yaz tatilinin kısaltılacağı bildirildi. Türkiye’de ara tatil uygulaması başlamadan önce yaz tatili 13 hafta sürüyordu. 2019-2020 eğitim-öğretim yılından itibaren bu süre 11 haftaya düştü.

Fakat diğer ülkelerle karşılaştırıldığında bu süre hala çok uzun. Yeni Zelanda 5-6 hafta, Güney Kore, Japonya, Hollanda, Singapur, Hong Kong 6 hafta, Almanya 6-6.5 hafta, Tayvan, Şanghay 9 hafta, Finlandiya ve Amerika 10-11 hafta, Estonya ise 11.5 haftalık yaz tatili süresine sahip. İsveç’te öğrenciler 10 hafta, İngiltere’de ise 6 hafta yaz tatili alıyor.