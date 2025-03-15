Okul tuvaletinde bayılmıştı! Acı haber geldi

Olay, saat 16.00 sıralarında Şanlıurfa Viranşehir ilçesi Azadi Mahallesi'ndeki Şair Nabi Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, Nuriye Şeyhun'u okul tuvaletinde baygın halde bulan öğrenciler, durumu okul idaresine bildirdi.

Okul yönetimi de polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Nuriye Şeyhun'u yapılan ilk müdahalenin ardından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

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Talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Nuriye Şeyhun'un ölüm nedeninin epilepsi nöbeti geçirmesine bağlı olabileceği belirtilirken, kesin nedeni ise yapılacak otopsi sonrası belli olacak.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.