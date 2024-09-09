Okul yangını: 21 ölü

Kaynak: AA
Okul yangını: 21 ölü

Kenya’da bir okulda meydana gelen yangında ölenlerin sayısının 21’e yükseldiği açıklandı.

Kenya'da bir okulda geçen hafta çıkan yangında ölenlerin sayısı 21'e çıktı.

Ulusal basındaki haberlerde, Nyeri bölgesinde bir okulda 6 Eylül'de çıkan yangında ölen öğrencilerin sayısının 21'e yükseldiği bildirildi.

Yangının, 10-14 yaşlarındaki 156 erkek çocuğun kaldığı bir yatakhanede öğrencilerin uykuda olduğu saatte çıktığı, 17 çocuğa hala ulaşılamadığı belirtildi.

Başkent Nairobi'nin yaklaşık 150 kilometre kuzeyindeki Nyeri bölgesindeki yangın sonrası Kenya Devlet Başkanı William Ruto, ülkede 3 günlük ulusal yas ilan etmişti.

Son Haberler
Tekirdağ'da farklı tarihlerde çeşitli uyuşturucu maddeleri ele geçirildi
Tekirdağ'da farklı tarihlerde çeşitli uyuşturucu maddeleri ele geçirildi
Obama’nın kızı Malia Obama kırmızı halıda
Obama’nın kızı Malia Obama kırmızı halıda
Sakarya Kocaali’de denize girişler yasaklandı: Rip akıntısı tehlikesi
Bir ilde denize girişler yasaklandı
Otomobil alev topuna döndü
Otomobil alev topuna döndü
Bir dirhem bal için bir keçiboynuzu çiğnemek deyimi ne anlama geliyor?
Bir dirhem bal için bir keçiboynuzu çiğnemek deyimi ne anlama geliyor?