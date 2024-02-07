Okula giden çocuğa 2 köpek saldırdı. Artık bu köpek terörü son bulsun

Kaynak: İHA
Okula giden çocuğa 2 köpek saldırdı. Artık bu köpek terörü son bulsun
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde okula giden çocuk, iki köpeğin saldırısına uğradı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Orhan Mahallesi Ağva İstanbul Caddesi'nde dün sabah saatlerinde iki köpek, okula giden çocuğa saldırdı.

Olaya göre, okula gitmek için kaldırımda yürüyen çocuk, köpeklerin saldırısıyla yere düştü. Düşen çocuğun yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

Saldırı anları, çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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MUŞ'TA YAŞLI ADAMIN AĞZINI VE BURNUNU ISIRDI

Köpek saldırılarından biri de dün Muş'ta yaşandı. Arınç köyünde yaşayan Sefer Kül, evinden çıktığında karşılaştığı köpeğin saldırısına uğradı. Saldıran köpek, vatandaşın ağzını ve burnunu ısırdı.

Köpeğin saldırısı sonucunda Kül'ün ağzı, dudağı ve burnu ciddi şekilde zarar gördü. Kül'ün bacaklarında ise hafif sıyrıklar meydana geldi.

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