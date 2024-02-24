Okulda düştüğü iddia edildi, beyin kanaması geçirdi: Bakanlık soruşturma başlattı

Ankara’nın Keçiören ilçesindeki Halit Fahri Ozansoy İlkokulu'nda 3. sınıf öğrencisi Mira Şahin, iddiaya göre, önceki gün okulda düşerek beyin kanaması geçirdi.

İhbar üzerine okula gelen sağlık ekipleri tarafından Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Mira'nın kafatasında 8 kırık tespit edildi.

Yaklaşık 10 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine alınan Mira'nın yaşamsal tehlikesi sürüyor.

Kızlarının beyin kanaması geçirmesinden okulu sorumlu tutan Mira Şahin'in ailesi ise şikayetçi oldu.

"3 SAAT GEÇMİŞ, AMBULANS ÇAĞIRMAMIŞLAR"

Mira Şahin'in anneannesi Miyase Karakaş, olayın üzerinden 3 saat geçmesine rağmen okula ambulans çağrılmadığını öne sürdü.

Anneanne Karakaş, şu şekilde konuştu:

"Dün okuldan aradılar, 'Çocuğunuz düştü, buraya gelin alın' dediler. Gittiğimizde çocuğu öğretmenler masasının üzerine yatırmışlardı. Çocuk kusmuş, altına kaçırmış, bilinci kayıp. Öğretmenler başında, 'Ambulansı çağıralım mı?' diyorlar. Olayın üzerinden 3 saat geçmiş daha ambulans çağırmamışlar. Biz çağırdık ambulansı. Ne olduğu belli değil. Çocuğumuzu darp mı ettiler, bir yerden mi düştü; bize açıklama yapmadılar. Sonra aldık hemen hastaneye getirdik. 5 dakika daha geç kalsaydık; çocuk ölecekmiş, doktorların dediği bu şekilde. Öğretmenlerin dediği, başını tahtaya vurmuş. Tahtaya vurmakla olacak bir şey değil. Bu resmen bir cinayet. Kafasını duvara mı vurdular, öğretmen mi darp mı etti; bilmiyoruz. İdarecilerle görüştük, onların da bir bilgisi yok, hiçbir açıklama yapılmadı"

Karakaş, pedagog eşliğinde Mira'nın sınıf arkadaşlarından ifade alınacağını belirterek, "Başhekim, torunumun 3 ay yoğun bakımda kalacağını söylüyor. Her şekilde hakkımızı savunacağız. Bu işin peşini bırakmayacağız" dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından olaya ilişkin hem adli hem de idari soruşturma başlatıldı.

Okuldaki güvenlik kamerası görüntüleri polis ekiplerince incelemeye alındı.

Okul yönetimi ve Mira Şahin'in sınıf öğretmeni B.Ö., ailenin iddialarıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmayacaklarını söyledi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

​Ankara Valiliği’nden de olaya ilişkin bir açıklama geldi. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Keçiören ilçesi Halit Fahri Ozansoy İlkokulu öğrencisi Mira Şahin 22 Şubat Perşembe günü teneffüs saatinde sınıf içerisinde başını sıraya çarpması sonucu yaralanmış ve okul idarecileri tarafından ilk müdahale sonrasında Etlik Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavisine başlanmıştır. Olayla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatılarak birlikte sürdürülmektedir"