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Okuldan kömür çalan 2 kişi tutuklandı

Van'ın Tuşba ilçesinde okuldan kömür çalan 2 kişi tutuklanırken, kömürleri satın alan şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 22:46
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Okuldan kömür çalan 2 kişi tutuklandı

Okuldan kömür çalan 2 kişi tutuklandı
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Edinilen bilgiye göre, Tuşba İlçe Emniyet ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 26 Şubat'ta bir okuldan 1 ton kömür çalınması olayı ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda kömürleri çalan 2 kişi kamu kurumundan hırsızlık suçundan, kömürleri satın alan 1 şahıs da suç eşyası satın almaktan yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 2 şahıs hırsızlık suçundan tutuklanırken, kömürleri satın alan şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Ele geçirilen çalıntı kömürler kurum yetkililerine teslim edildi.

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