Okullar açılmadan önce ailelere 8 altın kural ortaya çıktı. Uzmanı sıraladı

8 altın kural ortaya çıktı

Okul sezonunun yaklaşmasıyla birlikte, ebeveynlerin okul malzemeleri ve kırtasiye alışverişi gibi birçok konuda hazırlık yapmaları gerektiği ortaya çıktı. Son dakikaya yaklaştıkça evlerde yoğun bir telaş yaşandı.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatih Ay, yeni eğitim-öğretim yılı başlamadan önce ailelerin çocuklarının sağlıklı bir okul dönemi geçirmeleri için dikkat etmeleri gereken sekiz temel kuralı paylaştı.

Dr. Fatih Ay, okul öncesi hazırlıkların en önemli adımlarından birinin çocukların kapsamlı bir sağlık taramasından geçirilmesi olduğunu belirtti. Okula dönüş sürecinde yapılan sağlık kontrollerinin, öğrencilerin yeni eğitim-öğretim yılına sağlıklı bir şekilde başlamalarını sağlayacağını ifade etti.

Dr. Ay, bu tür sağlık kontrollerinin sadece mevcut sağlık sorunlarını tespit etmekle kalmayacağını, aynı zamanda çocukların iyi alışkanlıklar edinmelerine de katkıda bulunacağını vurguladı.

Uzman Dr. Fatih Ay, çocukların okula hazırlanma aşamasında şu noktalara dikkat edilmesi gerektiğini belirtti:

-Çocukların endişelerini dinlemek ve onları desteklemek

-Görme ve işitme testlerinin düzenli olarak yapılması

-Diş ağrısı yaşamadan diş kontrollerinin gerçekleştirilmesi

-Aşıların kontrol edilmesi ve eksik olanların tamamlanması

-Kan ve vitamin seviyelerinin ölçülmesi

-Sağlıklı beslenme programlarının oluşturulması

-Düzenli uyku alışkanlıklarının sağlanması

-Hijyen kurallarının detaylı bir şekilde öğretilmesi

Bu önlemler sayesinde çocukların okula sağlıklı ve mutlu bir şekilde başlamalarının mümkün olacağını belirten Dr. Ay, ailelerin bu süreçte üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmelerinin önemine dikkat çekti.