Bitlis'te okullar tatil edildi

Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, yaptığı yazılı açıklamada, yoğun kar yağışının kentte etkisini sürdürdüğünü söyledi.
Korkmaz, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar da göz önünde bulundurularak 6 Şubat Pazartesi günü, kent merkezi, Güroymak ve Hizan ilçelerinde eğitim öğretim yapılmayacağını aktardı.
Mutki Kaymakamlığından yapılan açıklamada da ilçedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okulların kapalı olacağı duyuruldu.
Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
(Kaynak: AA)
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