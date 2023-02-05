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Bitlis'te okullar tatil edildi

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Bitlis'te eğitime bir gün ara verildi. Kent merkezi, Güroymak, Hizan ve Mutki ilçelerinde okullar tatil olacak.

Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar - 14:02
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Okullar Bitlis'te tatil edildi

Bitlis'te okullar tatil edildi
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Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, yaptığı yazılı açıklamada, yoğun kar yağışının kentte etkisini sürdürdüğünü söyledi.

Korkmaz, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar da göz önünde bulundurularak 6 Şubat Pazartesi günü, kent merkezi, Güroymak ve Hizan ilçelerinde eğitim öğretim yapılmayacağını aktardı.

Mutki Kaymakamlığından yapılan açıklamada da ilçedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okulların kapalı olacağı duyuruldu.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

(Kaynak: AA)

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