Okullararası pil yarışması

Yunusemre Belediyesi ile Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği İktisadi İşletmesi (TAP) ile yapılan "Okullararası Ödüllü Atık Pil Toplama Kampanyası" devam ediyor.

Yunusemre ilçesi içerisinde eğitim veren anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liseler arasında 1 Kasım'da başlayan yarışma 30 Nisan'da son bulacak. Yürütülen bu kampanya ile israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, oluşan atığın azaltılması, etkin toplama sisteminin kurulması ve atıkların geri dönüştürülmesi hedeflenerek sıfır atık uygulamaları konularında önemli bir adım atılması hedefleniyor. Yapılan yarışma sonucunda toplamda 500 kilogram veya üstünde atık pil toplamayı başaran okullar spor seti kazanma hakkına sahip olacak. Bu spor setleri; futbol, basketbol, voleybol topları, badminton seti, düdük, atlama ipi, kaleci eldiveni gibi spor malzemelerinden oluşuyor.

ÇEVRE BİLİNCİ OLUŞTURMAK

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, kampanya ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu kampanyayla hem doğaya zarar veren atık pillerin çevreye doğru şekilde kazandırılmasını hem de gençlerimize çevre bilincini aşılamayı hedefliyoruz. Geleceğimiz olan gençlerimize hem doğa sevgisini hem de sürdürülebilir yaşamın önemini öğretmek, belediyemizin en önemli önceliklerinden biridir. Tüm okullarımızın bu kampanyaya gönülden katılacağına inanıyorum" dedi.