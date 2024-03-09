Okullarda gıda denetimi başladı

Iğdır Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kontrolsüz gıda satışlarının önüne geçmek için denetimlerini sıklaştırdı.

Belediye tarafından alınan bu karar doğrultusunda, şehrin farklı bölgelerinde gerçekleştirilen denetimlerde öğrencilerin sağlığını gözeterek okul kantinleri ve yemekhanelerinde hijyenik ve sağlıklı gıda denetimi gerçekleştirdi.

Şehirdeki bütün okullarda gerçekleştirilen bu denetimlerde ekipler herhangi bir olumsuz duruma rastlanmazken bu denetimlere belirli aralıklarla devam edileceği bilgisi elde edildi.