Okullarda gıda denetimi başladı

Kaynak: İHA
Okullarda gıda denetimi başladı
Iğdır’da zabıta ekipleri şehirdeki okullara tek tek giderek gıda denetimi gerçekleştirdi.

Iğdır Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kontrolsüz gıda satışlarının önüne geçmek için denetimlerini sıklaştırdı.

Belediye tarafından alınan bu karar doğrultusunda, şehrin farklı bölgelerinde gerçekleştirilen denetimlerde öğrencilerin sağlığını gözeterek okul kantinleri ve yemekhanelerinde hijyenik ve sağlıklı gıda denetimi gerçekleştirdi.

Şehirdeki bütün okullarda gerçekleştirilen bu denetimlerde ekipler herhangi bir olumsuz duruma rastlanmazken bu denetimlere belirli aralıklarla devam edileceği bilgisi elde edildi.

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