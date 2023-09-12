Okullarda kantin fiyatları uçtu. Türkiye yüzyılı'nda öğrenciler derslere aç giriyor

2023-2024 eğitim öğretim yılı dün itibarıyla açıldı ve 20 milyon öğrenci okula başladı. Artan enflasyon ve ekonomik kriz nedeniyle kırtasiye ve okul masraflarını karşılamakta zorlanan veliler, bu sefer de fahiş şekilde artış gösteren kantin fiyatlarıyla karşılaştı.

POĞAÇA 12 MEYVE SUYU 15 LİRA

İstanbul Kantinciler Esnaf Odası, 2023-24 eğitim öğretim yılı 1. dönemine ilişkin fiyat tarifesini yayımladı. Cumhuriyet'te yer alan habere göre, fiyat tarifesi listesinde, 90 gram simit, 60 gram poğaça ve açmanın fiyatı 12 TL olarak belirlendi. Meşrubat fiyatlarındaki artışta dikkatleri çekerken meyve suyu 15 lira, küçük ayran 10 lira ve süt çeşitleri 13 lira şeklinde fiyatlandı.

TOST VE ÇAY AYLIK EN AZ 1100 TL’Yİ BULUYOR

Yayımlanan kantin fiyatları tarifesine göre öğrenciler okuldaki bir gününü sadece tost ve çay ile geçirse bile aylık kantin maliyeti bin 100 TL'yi buluyor.