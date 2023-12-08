Okullarda öğrencilerden Filistin için para toplanıyor. TÜGVA ve İHH başrolde

İktidara yakın vakıflar TÜGVA ve İHH’nın okullardan para topladığı öğrenildi. Kocaeli’ndeki bazı okullardan para toplayan vakıfların, söz konusu parayı ‘Filistinli yetimlere’ göndereceği belirtiliyor.

KAYNAK: Haber Merkezi
Okullarda öğrencilerden Filistin için para toplanıyor. TÜGVA ve İHH başrolde

AKP döneminde, eğitim dışı dernek ve vakıflar okullardaki faaliyetlerini artırdı. Bu kapsamda dikkat çeken vakıflardan birisi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yöneticilerinden olduğu TÜGVA oldu.

Cumhuriyet gazetesinden Aytunç Ürkmez’in haberinde Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay tarafından dile getirilen iddiaya göre İHH ve TÜGVA, Kocaeli’nin Başiskele ilçesindeki bazı ilkokul ve ortaokulların idare kadrosu aracılığıyla biletleri 50 TL karşılığında öğrencilere satmaya başladı.

Okullara programın afişlerinin de asıldığını belirten Özbay, idarenin öğretmenlere bilet alımını ise zorunlu tuttuğunu aktardı. Söz konusu biletlerin üstünde ise “Programın tüm geliri Filistinli yetimler için kullanılacaktır” ifadesine yer verildi.

Ayrıca bilet kapsamında “İslambol” adlı bir oluşumun “21-28 Aralık kapsamında kısa ileti üzerinden düzenlediği ve 30 TL bağış bedeli istediği yardım kampanyasının duyurusu” da yapıldı.

Yardım kapsamında “umre ziyareti” çekilişi de yapılacağı duyuruldu. Harçlıklara göz dikildi İHH ve TÜGVA’nın yurtdışındaki cihatçı örgütlere yardım yaptığı iddialarıyla defalarca gündeme geldiğini anımsatan Özbay, “Daha reşit olmayan çocukların cep harçlıklarının bağış adı altında toplanması her şeyden önce etik değildir ve kabul edilemez” dedi. İsrail’in Gazze’de bir soykırım yaptığını belirten Özbay, “Bu işin failleri ile işbirliği kurmayı kesmeyenler, okullarda çocuklardan yardım için para toplayamaz” ifadelerini kullandı.

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