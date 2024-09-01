Okullarda uyum programı yarın başlıyor

2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler, 2-6 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimine katılacaklar. Bu süreçte öğrenciler, okulları, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla tanışacaklar. Tüm sınıf ve kademelerde ise yeni eğitim öğretim yılı 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

Uzmanlar, uyum sürecinde ebeveynlerinden ayrılmakta zorlanan öğrenciler için anne ve babaların sınıfta değil, okul bahçesinde beklemelerini ve çocuklarıyla okula dair sohbet etmelerini öneriyor.

“2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi” genelgesine göre, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 2 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi başlayıp 17 Ocak 2025 Cuma sona erecek. Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılacak.

Yarıyıl tatili, 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayıp 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayıp 20 Haziran 2025 Cuma sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.