Okullarda yeni dönem! MEB resmen duyurdu

Velilerin okul müdürü ve öğretmen görüşmelerini dijital ortama taşıyan "veli randevu sistemi" hayata geçirildi.

MEB Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen dijital uygulamayla veliler, okulda eğitim alan çocuklarının durumunu görüşmek istedikleri öğretmenle görüşme zamanını ayarlayabiliyor.

Veli-randevu sistemi ile okul yöneticileri, öncelikle veli görüşmeleri için öğretmenlerin zaman açısından uygunluğunu belirliyor.

OKULLARIN SİTESİNDEN ERİŞİLEBİLECEK

Okulun internet sitesi üzerinden e-devlet kullanıcı bilgileriyle sisteme giriş yapabilecek olan veliler, öğretmenlerin müsaitlik tablosundan boş olan zaman dilimleri için randevu talebinde bulunabilecek.

Randevu alınacak haftadan önceki cuma günü öğle saatine kadar sistem açık tutulacak ve aynı gün öğleden sonra ise okul yönetimleri öğretmenlere randevu saatlerini bildirecek.

RANDEVULAR GÖRÜNTÜLENEBİLECEK

Veli, sistem üzerinden giriş yaptıktan sonra randevu talep edebildiği gibi aktif ve eski randevularını görebilecek ve günü gelmemiş randevusunu iptal edebilecek.