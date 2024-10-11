Okulun demir kapısı üzerine düştü

Rize'de okul bahçesinde oynarken üzerine sürgülü demir kapı düşen 2'nci sınıf öğrencisi Asaf Kasap (7), yaralandı.

Olay, dün Taşlıdere Mahallesi'ndeki Taşlıdere Gazi Okulu bahçesinde meydana geldi. Okulun 2'nci sınıf öğrencisi Asaf Kasap, okul çıkışında bahçede oyun oynadığı sırada okulun sürgülü demir kapısı üzerine düştü. Demir kapının altında kalan, ayağı ve başı ezilen çocuk yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese gelen sağlık ekipleri, küçük çocuğu ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedavi altına alınan çocuğun ayağında da kırık tespit edildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatırken, anne Sevinç Kasap okul idaresinden şikayetçi oldu.

'HER AH ÇEKTİĞİNDE BİR DAVA AÇACAĞIM'

Sevinç Kasap, "Çocuğumu "Sakın bir yere gitme" diye uyarırdım. Keşke okulun bahçesinde değil de dışarıda olsaymış. Çocuğum düşmüş, ambulans gelmiş, bana bir arkadaşı haber verdi. Ben de çocuğumu öyle görünce şok oldum. Çocuğum ihmal sonucu bu hale geldi. Her ah çektiğinde bir dava açacağım. Çocuğumun ayağı kırık, kafası yarılmış, kulağının arkası çok kötü, uyurken ağlıyor" dedi.(DHA)