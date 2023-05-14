Okuma yazma bilmeyen seçmeni oy kabininde parti müşahidi yönlendirdi

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, Erzurum’un Palandöken ilçesi Maksutefendi İlkokulu'nda okuma yazma bilmeyen bir yurttaşın müşahitler tarafından oy kabininde yönlendirilmesine ilişkin tutanak tutulduğunu belirterek, “Arkadaşlarımız gerekli tutanağı tuttular, deftere de geçirildi. Onunla ilgili süreci takip ediyoruz” dedi.

Erzurum Maksutefendi İlkokulu'nda okuma yazma bilmeyen bir yurttaşın oyunu kullandığı sırada müşahitlerin kabine girerek yönlendirme yaptığı ihbarı üzerine bölgede seçim güvenliğinden sorumlu CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ve CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay okula gitti. Gaytancıoğlu, okulun önünde şu açıklamayı yaptı:

“Erzurum Palandöken ilçesi Maksutefendi İlkokulu’ndaki görüntüler bütün Türkiye’ye yansıdı. Burada bir yönlendirme olmuş, ancak gereken de yapılmış. Bizler de burada il başkanımız, Muğla milletvekilimiz, parti avukatımız hep beraber buradayız. Gereken yapılmış, vatandaşa rahat olmasını söylüyoruz.”

Burak Erbay da “Arkadaşlarımız gerekli tutanağı tuttular, deftere de geçirildi. Onunla ilgili itiraz sürecini takip ediyoruz, sonuna kadar da takipçisi olacağız” dedi.

OKURYAZAR OLMAYAN SEÇMENLE AYKI KABİNE KİMSE GİREBİLİR Mİ?

Seçimde oy kullanacak okuryazar olmayan vatandaşlarla ilgili YSK’nın kesin hükmü bulunuyor. Yayınlanan genelgeye göre okuryazar olmayan seçmenle birlikte oy kullanma kabinine kimse giremez. Öte yandan genelgeye göre, sandık başkanı sadece seçmenin talebi olursa nasıl oy kullanılacağını anlatabilir ancak seçmeni yönlendiremez.

YSK’nın konuyla ilgili genelgesi şöyle:

"Okur-yazar olmayanlara sandık alanında başkaları yardımda bulunamaz. Ancak seçmen talep ederse sandık kurulu başkanı gerekli açıklamada bulunabilir. Bu açıklama sırasında başkanın seçmeni herhangi bir tarafa yönlendirmemesine dikkat edilmelidir. Okuryazar olmayan seçmenle birlikte oy verme kabinine kimse giremez."