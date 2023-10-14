Okumasını istemediği kız kardeşinin okulunu bastı: 5 öğretmeni yaraladı

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Başak Mahallesi'ndeki İsmail Sefa Özler Ortaokulu'na gelen Berat Z., okumasını istemediği gerekçesiyle kız kardeşini okuldan almak istedi.

Okulu basıp sınıftan kız kardeşini zorla çıkarmak isteyen Berat Z.'ye öğretmenler engel olmaya çalıştı.

Berat Z., kendisine engel olmak isteyen öğretmenlere saldırıp 5 kişiyi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı öğretmenlerin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, şüpheli Berat Z. ise polis ekiplerince gözaltına aldı.

Berat Z.'nin öğretmenlere saldırdığı anlar da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Berat Z., tutuklanarak cezaevine gönderildi.